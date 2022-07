Trabalhador morre ao cair de edifício e atingir pedestres em SP

Um trabalhador caiu de uma altura de 10 metros em cima de pedestres que passavam pelo bairro Itaim Bibi, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (7). Na queda, ele atingiu duas pessoas, sendo que uma sofreu fraturas. O trabalhador morreu com o impacto.

De acordo com o Uol, o homem que caiu do prédio chegou a ser socorrido com múltiplas fraturas e em parada cardíaca ao Pronto-Socorro do Campo Limpo. A morte foi confirmada momentos depois.

Uma das vítimas atingidas na queda, um homem, foi encaminhado a um hospital com fraturas. A terceira vítima está com estado de saúde estável.

Ainda não se sabe as causas da queda do trabalhador.