Trabalhador morre após acidente em estrutura de evento de saúde em Salvador

Um trabalhador morreu durante a montagem da estrutura da 11ª Conferência Estadual da Bahia, em Salvador. O evento vai acontecer na Arena Fonte Nova na próxima semana, e a montagem da estrutura acontecia na área do estacionamento.

Segundo informações do Conselho Estadual da Saúde (CES), Willian Silva de Correia era um dos montadores da tenda principal do evento, que é etapa da conferência nacional e de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Estado e Conselho Estadual de Saúde. Não há detalhes de como ocorreu o acidente.

Willian foi atendido pela ambulância que se encontrava no local, sendo levado para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu.

O CES cobrou que a investigação seja realizada com rigor para apontar as causas do acidente. "O Conselho Estadual de Saúde informa que já solicitou esclarecimento da Sesab e da empresa responsável pela montagem do evento sobre as causas do acidente, e acompanhará de perto os desdobramentos", diz a nota divulgada pelo órgão.

O Conselho se solidarizou com os familiares da vítima. "O conselho se solidariza com os familiares e afirma o seu comprometimento com a saúde da população, além de reforçar a importância do fortalecimento na segurança do trabalho para que fatos como este não se repitam", diz outro trecho da nota.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial dos Barris expediu as guias de perícia e remoção.