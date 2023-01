Trabalhadores fazem protesto e impedem saídas do ferry em Salvador

Os trabalhadores do sistema ferry-boat fazem uma manifestação na manhã desta terça-feira (31), após dois funcionários serem agredidos no último domingo (29). Por causa dos protestos, os ferries que fazem as viagens de Salvador para Itaparica nos horários de 7h e 8h não saíram.

O grupo de trabalhadores está reunido no terminal de São Joaquim, na área de desembarque. Eles pedem que a Internacional Travessias contrate, até o dia 15 de fevereiro, uma empresa de segurança para garantir a integridade dos funcionários.

Agressão

Dois funcionários do sistema ferry-boat foram agredidos por passageiros no terminal de Bom Despacho, no lado da Ilha de Itaparica, na noite de domingo (29). Segundo a Internacional Travessias, responsável pela operação do modal, a agressão ocorreu após os trabalhadores tentarem impedir os suspeitos de invadir a embarcação após a capacidade máxima ser atingida.

O ataque foi filmado por outros passageiros que esperavam no salão de embarque. A Polícia Militar foi acionada e a dupla levada à delegacia.