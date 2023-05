Trabalho híbrido despenca na Bahia e presencial cresce, aponta pesquisa

A pandemia da Covid-19 forçou o trabalhador a fazer da sua casa o escritório. Com fim das restrições, muitos retornaram à modalidade de trabalho presencial, enquanto outras empresas entenderam que o melhor seria manter o colaborador na modalidade à distância. Uma pesquisa feita pela Ticket, marca da Edenred Brasil de benefícios ao trabalhador, feita com cerca de 1,7 mil pessoas de todo o país, mostra que neste ano, na Bahia, apenas 3% trabalhavam home office, enquanto outros 3% estavam no esquema híbrido e a maioria de forma presencial (94%).

O número de trabalhadores baianos em home office neste ano é menor do que em 2022, quando 5% estavam longe da sede das empresas que atuavam. A diferença da modalidade híbrida na Bahia é grande quando se compara os dois anos, já que, em 2022, 21% se dividiam entre estar presencialmente ou de casa. Agora, esse número é de apenas 3%, uma queda de 18 pontos percentuais. Nesse mesmo intervalo, o presencial cresceu 20%.

Em todo o Brasil, a quantidade de trabalhadores brasileiros atuando no modelo home office diminuiu em 10%. “Muitas companhias optaram por manter os colaboradores trabalhando de forma remota, enquanto outras avaliaram que os modelos híbrido ou presencial são mais viáveis às atividades que praticam. Prova disso é que, no período de um ano, a quantidade de profissionais atuando presencialmente subiu de 72,5% para 79%, e no modelo híbrido o avanço foi de 10% para 13.5%”, comentou Tatiana Romero, Diretora de Recursos Humanos da Ticket, ao analisar os dados nacionais.