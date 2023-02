Trabalho voluntário e adoção das filhas: as passagens de Glória Maria pela Bahia

A jornalista e apresentadora Glória Maria, que morreu nesta quinta-feira (2), teve passagens marcantes pela Bahia. A primeira profissional a entrar ao vivo no Jornal Nacional – o que resultou na inauguração da era de alta definição da televisão brasileira – veio ao estado para momentos de lazer e de trabalho. Um deles foi quando, após tirar um tempo para descansar e se dedicar à vida pessoal, ela participou de uma ação voluntária em um orfanato em Salvador e decidiu adotar suas duas filhas.

Hoje adolescentes, Maria, de 15 anos, e Laura, de 14, foram adotadas em 2009. O processo de adoção durou 11 meses e levou a jornalista a se mudar para a capital baiana para estar mais perto das meninas enquanto a documentação era analisada. "Eu nunca tinha pensado em ter filhos até que vi as duas pela primeira vez e tive certeza que elas eram minhas filhas. Isso é uma coisa que não sei explicar", contou ela à época.

Entre as centenas de reportagens e entrevistas marcantes da carreira de Glória Maria, uma delas, sem dúvida, foi a com o Rei do Pop, Michael Jackson. Ela veio à Bahia para acompanhar as gravações do clipe “They Don't Care About Us”, gravado em 1996 no Brasil, com cenas no Pelourinho – ao lado do Olodum. Foi no Centro Histórico de Salvador que o astro viu a jornalista sendo cumprimentada pelo povo e, então, decidiu conversar com ela.

"Eu não entrevistei o Michael Jackson (quando ele rodou um clipe no Brasil, em 1996), foi ele que me entrevistou. Eu o acompanhei quando gravou na Bahia e fiquei negociando para ver se ele falava comigo. Estávamos no Pelourinho e o Michael viu o carinho do povo comigo, então, disse que conversaríamos no Rio", contou Glória à Quem em 2009, logo após a morte do astro.

Na Bahia, Glória Maria também gravou reportagens em lugares como a Chapada Diamantina e Maracangalha - distrito de São Sebastião do Passé e localidade famosa pela música de Dorival Caymmi -, além de mostrar a saída do bloco Afro ilê Aiyê no Carnaval de Salvador.

Em 2007, Glória Maria voltou à Bahia para entrevistar outra realeza. Desta vez foi a rainha do Carnaval baiano, a cantora Ivete Sangalo, que abriu as portas do seu apartamento no Corredor da Vitória, em Salvador, para a jornalista. A reportagem foi exibida no Fantástico. Um dos momentos mais marcantes da entrevista foi quando a repórter da TV Globo perguntou sobre ciúme para a cantora: "Não sou mulher de ficar remoendo. Eu desço o cacete na hora, o coro come, eu passo um batom, um gloss, um rímel e estou pronta para outra", respondeu a artista.

Glória Maria colecionou muitos momentos de lazer na Bahia. O mais recente foi em julho de 2019, quando ela curtiu um dia ensolarado no Tivoli Ecoresort, em Praia do Forte, no Litoral Norte baiano. "Depois da tempestade de Sampa, o sol da Bahia! Obrigada, amigas, por mais um ano", disse a jornalista na época em uma publicação no Instagram. Outro momento por aqui foi em 2013, quando Glória Maria, ao lado de suas filhas, passou uma temporada em Itacaré, no sul do estado.

