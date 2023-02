Tradição e respeito são passados de mãe para filha: 'Pensam na oferenda para Iemanjá'

A quinta-feira (2) em Salvador amanheceu com chuva, mas nada que atrapalhasse a fé e a devoção dos soteropolitanos. Com uma fila grande se formando desde a saída da Vila de Pescadores, no Rio Vermelho, muitos se deslocaram de longe para deixar as oferendas à mãe das águas.

Esse é o caso de Fabiana Conceição, que levou as duas filhas, Janaína, que recebeu o nome em homenagem a Iemanjá, e Dandara, além do seu marido Ednaldo Souza. A família saiu bem cedo de Abrantes, na Linha Verde, para homenagear a orixá neste 2 de fevereiro.

A devota começou a seguir a rainha das águas um pouco tarde, mas suas filhas já iniciaram na religião mais cedo. Segundo ela, em conversa ao CORREIO, a partir dos nove meses de Janaína, a mais velha, Fabiana já leva a menina para agradecer e deixar oferendas à orixá.

"É um ritual. Minha filha que se chama Janaína, ela já veio pela primeira vez e todo ano a gente segue realizando isso. Elas pensam na oferenda que vão entregar, acordaram cedo, não precisa de despertador e nem de mim. É manter a tradição, a tradição da cultura preta, das raízes e da ancestralidade", comenta.

Este ano, a imagem de uma Iemanjá negra está exposta na casa da orixá. Para Fabiana, essa é a única representação possível. "É a verdadeira e única. É importante que elas entendam. Eu acho que esse evento é uma oportunidade de reconstrução e reafirmar a nossa ancestralidade cada dia mais".