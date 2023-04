Traficante considerado 'alvo prioritário' é morto pela polícia no Pero Vaz

Um homem acusado de ordenar ataques em vários bairros de Salvador e ainda de ser o mandante da morte da amante foi morto na manhã desta quinta-feira (27), em troca de tiros com a polícia, no bairro do Pero Vaz. Denivaldo Rocha Santos, mais conhecido como "Mancha", era o nome por trás de ataques que aconteceram em Tancredo Neves, Arenoso e Pernambués, segundo a Polícia Civil. Em um dos casos, dez pessoas foram baleadas.

A polícia diz que o suspeito foi localizado nesta manhã, quando equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e da Coordenação de Operações Especiais (COE) tentaram cumprir um mandado de prisão. Mancha reagiu e trocou tiros com os agentes, segundo a polícia. Ferido, ele foi levado a uma unidade de saúde, mas acabou morrendo.

Com o acusado, foi apreendida uma pistola israelense calibre 9 mm, com carregador estendido.

A Polícia Civil diz que Mancha era um alvo prioritário. Ele liderava grupos crimnosos que são ligados a várias mortes, além do tráfico de drogas na cidade.

O Draco seque com as investigações para localizar e prender outros envolvidos com os crimes naquelas regiões.