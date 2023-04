Traficante é preso em flagrante vendendo cocaína na Micareta de Feira

Um homem foi preso em flagrante traficando drogas na Micareta de Feira de Santana na sexta-feira (21). Equipes disfarçadas do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) foram responsáveis por prender o suspeito, que estava vendendo pinos de cocaína no evento. Com ele, foram apreendidos R$ 300.

O suspeito confessou o crime em interrogatório e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Na abordagem, outro homem que estava com um pino com cocaína foi flagrado pela equipe disfarçada. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por posse de entorpocente e confirmou, em interrogatório, que comprou a droga do suspeito preso por tráfico.

O suspeito já tinha passagem na polícia. Em 2016, ele foi preso com uma pistola calibre ponto 40, sendo autuado por porte ilegal de arma.

A Polícia Civil monitora em tempo real o circuito da micareta, usando uma tela de videowall, que fica em um posto de observação. Policiais acompanham as movimentações de suspeitos e orientam as equipes que estão disfarçadas no circuito.