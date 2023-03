Traficante é preso transportando 13 kg de maconha em Salvador

Equipes da Rondesp Atlântico interromperam, na noite de quarta-feira (29), o transporte de drogas que seria realizado por uma facção. Um criminoso usava um veículo modelo Kwid, quando foi abordado, na rodovia Engenheiro Vasco Filho, em Águas Claras, Salvador;

Os militares desconfiaram do motorista e decidiram realizar uma abordagem de rotina. Durante buscas no veículo, os PMs encontraram 13 tabletes de maconha, com o total de 13 kg.

O traficante e as drogas foram apresentados na Central de Flagrantes.