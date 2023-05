Traficante que ostentava arma nas redes sociais morre em confronto com a polícia

Um homem que ostentava armas e drogas nas redes sociais morreu em confronto com policias militares neste sábado (20), na localidade conhecidade como Casinhas Boiadeiro, no bairro Plataforma, Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Segundo o major Robero César, ao chegar ao local, homens do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Lobato) foram alvos de disparo por parte dos homens. No confronto, um deles foi atingido e morreu. O homem chegou a ser socorrido ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu.

Os policiais apreenderam uma submetralhadora artesanal 9mm com carregador alongado e capacidade para trinta munições, além de porções de crack. Ninguém foi preso. Os materiais e a ocorrência foram apresentadas na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.