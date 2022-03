Traficante suspeito de feminicídio no Paraguai é preso na Bahia

Um homem foi preso em flagrante por policiais da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Vera Cruz) acusado de agressão e tentativa de invasão a uma pousada, em Amoreiras, próximo a Ponta de Areia, na Ilha de Itaparica, no início da noite de segunda-feira (14). Na residência do suspeito foram encontradas drogas, dinheiro em espécie e pertences pessoais.

Ao ser apresentado na Delegacia Territorial, ele foi identificado como suspeito da morte de uma brasileira na Cidade do Leste, no Paraguai, onde foi expedido mandado de prisão preventiva pelo Ministério Público Paraguaio.

A unidade foi acionada por populares após o acusado causar uma confusão em uma pousada, ao lado do Condomínio Enseada de Amoreiras. Ele foi encontrado contido por populares, com comportamento agressivo e agitado. Como ele estava com escoriações pelo corpo, o Samu foi acionado e ele foi levado para o Hospital de Itaparica, onde recebeu atendimento médico.



Durante acompanhamento, os policiais militares receberam a informação de que o homem tinha tentado agredir os dois filhos adolescentes. Ao verificar a residência dele, localizada no Condomínio Enseada de Amoreiras, os PMs encontraram R$ 174.315,75 em espécie dentro de uma mala, 11 gramas de maconha, 1,8kg de cocaína, dois braceletes em ouro, duas alianças em ouro, uma corrente dourada, um brinco dourado e uma carteira de motorista expedida no Paraguai.



Os filhos do acusado foram localizados, após fugirem da casa onde estavam com o pai, e direcionados para o Conselho Tutelar. Segundo informações colhidas, a companheira do acusado, que não é a mãe dos filhos, também fugiu do local.