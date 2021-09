Traficante suspeito de ordenar sequestro de helicóptero é de 'alta periculosidade'

Violento e de alta periculosidade. É assim que é descrito o traficante Márcio Gomes de Medeiros Roque, conhecido como Marcinho do Turano, suspeito de ter comandado o sequestro de um helicóptero no Rio de Janeiro. A aeronave seria usada para invadir um presídio e retirá-lo de lá.

De acordo com o jornal Extra, Marcinho cumpre uma pena total de 64 anos, 02 meses e 10 dias de reclusão pela prática de, entre outros crimes, de moeda falsa, roubos, extorsão e tráfico de drogas.

Ele é apontado como um dos 13 integrantes do mais alto 'conselho' da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Uma de suas funções é a de cuidar do dinheiro destinado às despesas dos presos.

Relembre: Bandidos sequestram helicóptero para invadir cadeia e fazem rasante em delegacia

Histórico

Ainda de acordo com o jornal Extra, Marcinho foi preso pela primeira vez em 1993 e acumula condenações desde 1994. Entre 2010 e 2015, ficou preso na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Em 2016, ele foi transferido novamente após, junto a outros detentos, fazerem uma festa dentro do presídio ao serem avisados, por mensagem de WhatsApp, do resgate do bandido Nicolas Labre Pereira de Jesus, mais conhecido como Fat Family, de dentro do Hospital Souza Aguiar.