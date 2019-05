Traga-me a Cabeça de Lima Barreto volta a Salvador em sessão única

Estrelado pelo ator Hilton Cobra, o espetáculo Traga-me a Cabeça de Lima Barreto, da Cia. dos Comuns(BA-RJ), volta a Salvador para uma apresentação única no Teatro Sesc Casa do Comércio. A sessão acontece nesta quinta-feira (16), às 20h30, com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). A circulação pelo país acontece através do projeto Palco Giratório, do Sesc.

Traga-me a cabeça de Lima Barreto é uma montagem, inspirada na obra deste escritor e jornalista brasileiro, especialmente em Diário Íntimo e Cemitério dos Vivos, e mostra as várias facetas da personalidade e da genialidade de Lima Barreto, sua vida, sua família, a loucura, o alcoolismo, o racismo, sua convivência com a pobreza, sua obra não reconhecida, suas lembranças e tristezas. O texto é do diretor teatral e dramaturgo Luiz Marfuz e direção de Fernanda Júlia - fundadora do Núcleo Afro-brasileiro de Teatro de Alagoinhas (NATA).

(Foto: Divulgação)

A Cia. dos Comuns, criada pelo ator Hilton Cobra, é um grupo de teatro formado por atrizes e atores negros, com a missão artística e política de desenvolver uma pesquisa teatral negra. A companhia mantém forte relação com a Bahia ao realizar projetos que extrapolam a atuação nos palcos.



Além da apresentação, o grupo ministrará a oficina “Iná Ikannú”, que tem como objetivo abordar pontos chaves da construção do espetáculo Traga-me a Cabeça de Lima Barreto, com exercícios de preparação do (a) intérprete com base na capoeira, mímica corporal dramática e também trabalhos de interpretação e improvisação de texto com trechos da própria obra em questão. A oficina será no dia 17 de maio, das 9h às 17h e é voltada para atores, atrizes e estudantes de arte com experiência em teatro (16 anos+). Os interessados podem se inscrever presencialmente no teatro.

Sobre o Palco Giratório

Promovido pelo Sesc, o Palco Giratório é reconhecido no cenário cultural brasileiro como um importante projeto de difusão e intercâmbio das Artes Cênicas, e intensifica a formação de plateias a partir da circulação de espetáculos dos mais variados gêneros, em todos os estados brasileiros, nas capitais e no interior, desde 1998. Dentre as temáticas elegidas para o projeto nesse ano, a proposta é destacar questões presentes na contemporaneidade por meio da arte. A importância do diálogo, da empatia, do encontro das diferenças, a visibilidade negra, a cultura indígena, as questões do feminino, a diversidade, são algumas das temáticas de 2019.

Serviço

O quê: Espetáculo “Traga-me a Cabeça de Lima Barreto” - Cia. dos Comuns (BA-RJ)

Quando: 16 de maio às 20h30

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

Ingresso: R$20 | R$10

Informações: 3273.8765