Tragédia da Fonte Nova completa 13 anos nesta quarta-feira

O dia 25 de novembro marca o aniversário do episódio mais trágico do futebol baiano. Há exatos 13 anos, uma parte do anel superior da antiga Fonte Nova cedeu e matou sete torcedores do Bahia, que estavam no estádio para o jogo contra o Vila Nova, pela Série C 2007, que decidiria o acesso do time à segunda divisão após dois anos no escalão mais baixo do futebol brasileiro - na época não existia a Série D.

Márcia Santos Cruz, Jadson Celestino Araújo Silva, Milena Vasquez Palmeira, Djalma Lima Santos, Anísio Marques Neto, Midiã Andrade Santos e Joselito Lima Júnior perderam a vida na tragédia.

No aniversário de 10 anos da tragédia, o CORREIO produziu uma reportagem sobre o acontecimento. O produto final envolveu sobreviventes e familiares de vítimas, Ministério Público do Estado da Bahia, Corpo de Bombeiros, Esporte Clube Bahia, arquitetos, radialistas, jogadores e outros personagens envolvidos no fatídico jogo.

O especial, publicado no site e na versão impressa do CORREIO no dia 25 de novembro de 2017, apurou os desdobramentos da tragédia e foi indicado como um dos três finalistas do Prêmio Petrobras de Jornalismo na categoria Esporte. Para ler e relembrar a reportagem Uma Década de Silêncio, clique aqui.