Traição e alcoolismo teriam causado fim do casamento de Casillas

Um beijo durante uma entrevista após a final da Copa do Mundo de 2010 fez o mundo conhecer - e até admirar - o relacionamento entre Iker Casillas e Sara Carbonero. Na época, a jornalista entrevistava o goleiro, campeão da competição, quando ele não se conteve na comemoração.

Mas, após mais de 11 anos juntos, eles anunciaram o fim do casamento em março de 2021. E até hoje, mais de um ano depois, ainda surgem inúmeras polêmicas com relação ao romance.

Tudo começou no programa de televisão espanhola Viva La Vida, com uma declaração da comentarista Terelu Campos. "Há uma situação de ciúmes, de egoísmo... Iker também justifica atitudes da sua vida por uma coisa que aconteceu na sua juventude, mas o que mais chama a atenção é a forma como ele se qualifica a si próprio, de uma forma negativa", afirmou.

A partir desse momento, o assunto voltou à tona, e o fim do casamento ganhou muitas especulações. Principalmente, com comentários negativos sobre Casillas, que defendeu o Real Madrid e Porto. Durante um outro programa espanhol, intitulado Salvame, o ex-goleiro foi apontado como infiel, mesquinho e que adora uma farra.

Alguns comentaristas da TV5 ainda fizeram acusações mais graves. Eles afirmaram que o ex-jogador sempre bebeu em excesso - e que, inclusive, o Real Madrid 'passava pano' para a situação. Também disseram que o espanhol só parou de beber em excesso após ter sofrido um infarto, quando ainda era jogador do Porto, o último clube de sua carreira.

Os rumores ainda ficam piores. Outra acusação é de que Casillas não deu apoio à ex-esposa quando ela lutou contra um câncer no ovário. De acordo com Kiko Matamoros, também do Salvame, o ex-goleiro é egoísta e não soube estar ao lado de Sara quando ela mais precisou do marido, em um momento que atravessava uma das fases mais difíceis da sua vida.

Iker Casillas e Sara Carbonero ficaram juntos por 11 anos e tiveram dois filhos, Martín e Lucas. Eles anunciaram a separação no dia 12 de março do ano passado, através de uma postagem do ex-goleiro em suas redes sociais.

"Tanto a Sara como eu sentimos um orgulho enorme pela família que somos e por podermos partilhar um amor que nos encheu de felicidade durante todos estes anos de união. Hoje nosso amor de casal toma caminhos diferentes, mas não muito distantes, pois continuaremos juntos na maravilhosa tarefa de continuar sendo pais dedicados como temos feito até agora. É uma decisão muito ponderada que tomamos de comum acordo", escreveu Casillas.