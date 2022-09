Trailer de 'A Pequena Sereia' com atriz negra recebe ataques racistas

Nas redes sociais, diversos internautas pregam pelo fim do racismo. Mas bastou a Disney colocar uma atriz negra para ser protagonista do grande sucesso 'A Pequena Sereia' que o preconceito reaparece. A atriz Halle Bailey sofreu uma série de ataques na web após a divulgação do trailer do longa.

A famosa, que vai viver Ariel no live-action da Disney, não foi bem aceita por diversos telespectadores, que foram contra a escolha de uma princesa negra. Na versão animada, Ariel é uma sereia branca. O vídeo, publicado na conta oficial da Disney no YouTube, já ultrapassa a marca de 1 milhão de deslikes (botão de não gostei). A empresa ocultou o número de deslikes, deixando apenas a quantidade de curtidas, que soma apenas 485 mil.

Nas redes sociais, há quem concordasse com outros internautas sobre ter colocado uma atriz negra para interpretar uma sereia branca. Outros relembraram que sereias não existem e que tudo não passa de um racismo explícito. Indo na contramão do preconceito, um vídeo com compilado de gravações de meninas negras felizes descobrindo que a nova princesa da Disney é preta, viralizou nas redes sociais.