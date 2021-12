Trailer de Rebelde da Netflix explora pegação, brigas e incêndio

A Netflix divulgou nesta terça-feira (7) o trailer oficial do remake de Rebelde. A prévia apresenta a nova geração de protagonistas com direito a pegação, brigas e incêndio enquanto os jovens lutam para vencer a Batalha das Bandas. A estreia está marcada para 5 de janeiro.

O trailer revelou que os novos alunos da Elite Way School vão precisar enfrentar a uma sociedade secreta chamada Associação. Desaparecido durante 18 anos, o grupo retorna para atrapalhar os sonhos e ambições musicais dos protagonistas.

O elenco principal é encabeçado pela ex-Chiquititas Giovanna Grigio, que interpretará a cantora Emilia. Completam o núcleo Andrea Chaparro (MJ), Alejandro Puente (Sebastián Langarica), Selene (Andi), Sergio Mayer Mori (Esteban), Azul Guaita (Jana Cohen), Franco Masini (Luka Colucci) e Jerónimo Cantillo (Dixón).

Emilia e Sebastían são dois dos alunos mais ilustres da escola e vão julgar as bandas que buscam o título da competição. Uma delas é formada pelo egocêntrico Luka, a pop star Jana, o baterista Andi, o rapper Dixon, o compositor Esteban e a ingênua MJ.

Leonardo de Lozanne, Karla Sofia Gazcón, Pamela Almanza e Dominika Paleta completam a lista de novatos da franquia. Da série original exibida nos anos 2000, retornam Karla Cossío (Pilar Gandía) e Estefanía Villarreal (Celina Ferrer).

A plataforma ainda não confirmou uma possível volta de nomes como Anahí (Mia Colucci), Alfonso Herrera (Miguel Cervera) ou Christopher Uckermann (Diego Bustamante), Christian Chávez (Giovanni Lopez), Dulce María (Roberta Rey) e Maite Perroni (Lupita Fernandez). Todos fizeram parte do elenco original e são integrantes da banda RBD.

A novela mexicana foi ao ar originalmente em 2004 na Televisa. No Brasil, a produção foi transmitida pelo SBT entre 2005 e 2007 e reprisada diversas vezes pelo Boomerang entre 2007 e 2011. Um remake com atores brasileiros também fez sucessos na Record e contava com Arthur Aguiar e Carla Diaz no elenco.

Assista ao trailer legendado abaixo: