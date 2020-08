Trailer de 'The Batman', com Robert Pattinson, é lançado; assista

Foto: Reprodução

Bastante aguardado pelos fãs e ainda sem data de lançamento por conta da pandemia da covid-19, 'The Batman', com Robert Pattinson, o galã da saga Crepúsculo, ganhou o primeiro trailer neste sábado (22).

O vídeo, que já tem versão legendada em português, foi apresentado durante o evento DC FanDome, transmitido virtualmente.

Nas imagens, a atmosfera sombria digna de qualquer Batman correspondeu à expectativa dos internautas, que elogiaram as primeiras cenas divulgadasa.

O filme terá como vilão, mais uma vez, o Charada. Sem revelar seu nome, ele deixa recados ao herói em cartas enigmas com tinta vermelha espelhados pela cidade.

Cenas de luta corporal, a Mulher-Gato (interpretada por Zoë Kravitz) e o batmóvel também não ficam de fora. Pattinson só aparece totalmente sem máscara em duas cenas.

O trailer tem como música tema a melancólica 'Something In The Way', do Nirvana. Assista.

A falta de datas foi satirizada pelo próprio trailer, que usa duas interrogações nos lugares dos números 2 de 2021.

A incerteza ocorre pelo fato de as gravações terem sido paralisadas por conta da pandemia do novo coronavírus, mas devem ser retomadas e finalizadas a partir de setembro.

Segundo o portal Uol, o diretor e roteirista Matt Reeves define a produção como "um filme de detetive", destacando um lado de Bruce Wayne que vimos pouco nos longas anteriores, investigando crimes em Gotham em seu segundo ano como Batman.

"É um filme sob o ponto de vista dele, um mistério noir. Espero que seja uma história empolgante, mas emocional", contou. "Os quadrinhos tem uma história de explorar o Batman como 'o maior detetive do mundo', e não vemos muito isso nos filmes. Quero que meu Batman seja o primeiro a levar o público nesta jornada de investigação dos criminosos", afirmou.

A inspiração, segundo Reeves, veio de filmes da década de 1970 como "Taxi Driver" e "Chinatown".