Trailer do filme sobre médium baiano Divaldo Franco é divulgado; assista

A Fox Film divulgou nesta terça-feira (14) o cartaz e o primeiro trailer do filme que conta a história do médium baiano Divaldo Franco. Estrelado pelos atores Bruno Garcia, Ghilherme Lobo, Regiane Alves e Marcos Veras, o longa Divaldo – O Mensageiro da Paz tem direção de Clovis Mello e estreia no dia 12 de setembro.

O longa, que teve cenas gravadas em Salvador em julho de 2018, conta a trajetória de Divaldo, um dos mais importantes líderes espíritas do mundo, reconhecido não só no Brasil como em outros países. O baiano é um dos responsáveis pela popularização do espiritismo internacionalmente - realizou mais de 13.5 mil palestras em duas mil cidades e foi nomeado Embaixador da Paz no Mundo pela Embassade Universalle Pour la Paix, em Genebra, na Suiça.

Cenas foram gravadas em Salvador, em julho de 2018 (Fotos de Arisson Marinho/Arquivo CORREIO)

Natural de Feira de Santana, Divaldo publicou 270 livros e construiu uma obra social que hoje tem mais de 50 prédios, retirou mais de 160 mil pessoas da miséria nas últimas sete décadas e atende cerca de 5 mil pessoas por dia (entre crianças, adolescentes, adultos e idosos).

Hoje com 92 anos, Divaldo ainda dedica sua vida à caridade e aos trabalhos da Mansão do Caminho, obra social do Centro Espírita Caminho da Redenção, fundada em 15 de agosto de 1952 na capital baiana. Criada inicialmente como um orfanato, a Mansão do Caminho nasceu do trabalho de Divaldo e Nilson de Souza Pereira, seu colaborador. Juntos, abriram ruas e construíram as primeiras casas em um terreno até então isolado e sem infraestrutura.

(Foto: Almiro Lopes/Arquivo CORREIO)

Sinopse

Divaldo convive com a mediunidade desde os 4 anos de idade. Perturbado com o que vê, rejeitado pelas outras crianças e reprimido pelo pai, o garoto não tem uma infância fácil. Aos 17 anos, se convence de que é inútil tentar negar seu dom. Com o apoio da mãe, entra em contato com o espiritismo e muda-se para Salvador para estudar a doutrina. Sob a orientação de sua guia espiritual, Joanna de Ângelis, o jovem supera a saudade da família e a solidão da cidade grande e abraça sua missão. Poucos anos depois, aquele estranho menino de Feira de Santana torna-se um dos médiuns mais importantes de todos os tempos e abre mão de sua vida pessoal para dedicar-se à caridade.

(Foto: Divulgação)

O filme produzido pela Estação Luz Filmes e Cine tem no elenco os atores Bruno Garcia, Regiane Alves, Marcos Veras, Ghilherme Lobo, João Bravo, Laila Garin, Caco Monteiro, Ana Cecília Costa, Bruno Suzano e Osvaldo Mil, produção de Raul Doria e Sidney Girão, direção e roteiro de Clovis Mello.

(Foto: Divulgação)

Outros filmes com a temática

O Brasil têm 3,8 milhões de seguidores da doutrina de Alan Kardec, segundo o IBGE. Além disso, segundo a Federação Espírita Brasileira também existem 30 milhões de simpatizantes com a religião espírita no Brasil. Para atender este grande público, diversas produções cinematográficas nacionais vêm abordando nos últimos anos os diferentes assuntos que o espiritismo estuda e levando milhões de pessoas aos cinemas.

Entre os filmes de maior destaque do cinema espírita no Brasil estão O Diário de um Espírito (filme de 2008 que marca a primeira parceria entre a Fox Film e a produtora), As Mães de Chico Xavier (2011), Chico Xavier (que levou mais de 3,4 milhões de espectadores aos cinemas em 2010), e O Filme dos Espíritos (2011).