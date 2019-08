A médica Zilda Arns (1934-2010) fundou a Pastoral da Criança e passou a vida lutando contra a mortalidade infantil.

Essa trajetória é lembrada no espetáculo Zilda Arns - A Dona dos Lírios, que será apresentada nesta sexta (16), às 21h, sábado (17), às 20h e domingo (18), às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio. No monólogo, é a atriz Simone Kalil que interpreta Zilda.

Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) e assinantes Clube Correio têm 40% de desconto.