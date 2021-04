Transalvador abre vagas para curso gratuito de pilotagem segura

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai promover em maio, gratuitamente, um curso de atualização em pilotagem segura para mototaxistas e motofretistas profissionais. As inscrições podem ser feitas do dia 6 até o dia 20 de abril no site da Transalvador, que pode ser acessado clicando aqui.

O curso será dividido em dois momentos com aulas teóricas e práticas. Na primeira etapa, os encontros serão virtuais. Essas aulas começarão a partir do dia 3 de maio e terão duração de quatro horas. As aulas práticas começarão assim que possível, diante da situação de pandemia, em data posteriormente definida.

“Esse curso é o resultado do cuidado da Transalvador para quem está trabalhando sobre duas rodas. Nossa iniciativa também chama atenção para o cumprimento das regras de segurança, com o respeito aos limites de velocidade e a prevenção de sinistros”, explica a gerente de Educação para o Trânsito do órgão, Mirian Bastos.

Aulas

O curso promovido pela Transalvador, em parceria com a Honda, integra o programa Vivo na Moto, idealizado pela autarquia municipal. Nos encontros virtuais serão discutidos comportamentos adequados na direção e segurança viária, dados estatísticos de acidentes com motociclistas, técnicas de pilotagem segura, manutenção preventiva e importância dos equipamentos de proteção. Os motociclistas que concluírem o curso terão direito a um certificado.

“Esta é a primeira ação do nosso programa Vivo na Moto deste ano. Este projeto tem tido boa aceitação pelos motociclistas. Acreditamos que, por meio da educação, podemos conscientizar esses condutores e, com isso, avançarmos ainda mais na questão da segurança viária da cidade”, afirma o superintendente da Transalvador, Marcus Passos.