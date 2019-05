Transalvador altera tráfego para realização de eventos nesta quarta-feira (01)

Nesta quarta-feira (1º) feriado pelo Dia do Trabalhador, serão realizados eventos na cidade onde será necessária alteração de tráfego. Na Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, acontece a Caminhada da Família. Para isso, será feita a interdição do tráfego de veículos, das 07h às 11h30, no trecho entre o retorno em frente ao Restaurante Cubanakan e o retorno próximo ao primeiro Posto BR / Antigo Aeroclube.

Os veículos em geral, provenientes da Pituba, sentido Itapuã, terão como opção de tráfego acessar o retorno em frente ao Restaurante Cubanakan, e seguir pela Rua Arthur de Azevedo Machado (Costa Azul), Avenidas Tancredo Neves, Luís Viana, Pinto de Aguiar e Octávio Mangabeira.

A região do Bonfim também terá alterações de tráfego para a realização da XXXVIII Corrida Raymundo Balthazar. Haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 6h30, em uma faixa, na Rua Padre Francisco Pinto (largada próximo a Cabana do Bogary), Av. Beira Mar, Rua Artur Matos, Rua Baden Powell, Praça Teodósio Rodrigues de Faria, Largo do Bonfim, Ladeira do Bonfim, Largo da Baixa do Bonfim, Av. Dendezeiros do Bonfim, Praça Irmã Dulce (retorno início da praça), Av. Dendezeiros do Bonfim, Largo da Baixa do Bonfim, Rua Travasso de Fora, Largo do Papagaio, Rua Visconde de Caravelas, Largo da Madragoa, Rua Léllis Piedade, Rua Júlio David, Av. Pôrto dos Tainheiros, Largo da Ribeira, Rua dos Tamarindeiros da Penha, Av. Beira Mar, Rua Padre Francisco Pinto (Chegada próximo a Cabana do Bogary).

No bairro de Castelo Branco acontece a Procissão do Padroeiro Cristo Operário. Durante o evento, a partir das 8h haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, na 3ª Etapa de Castelo Branco (saída) e na Via Castelo Branco (chegada na Paróquia Cristo Operário).