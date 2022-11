Transalvador implanta nova sinalização de fluxo na Paralela 

Uma das vias de maior fluxo de veículos da capital baiana, a Avenida Luís Viana Filho (Paralela) ganhou um reforço na sinalização. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) pintou o trecho final da via, no sentido Centro, de diferentes cores e números. No local, próximo à antiga Grande Bahia, há uma confluência de fluxos veiculares. Para facilitar o tráfego, cada faixa de circulação está pintada com cor e número específicos conforme indicados pelas placas.

No caso da Paralela, o trecho onde está localizada a sinalização permite que os veículos sigam para locais como BR-324, shoppings, avenidas Garibaldi e Tancredo Neves e bairros como Itaigara, Brotas e Rio Vermelho. Portanto, a depender do destino, os condutores são orientados a circularem pelas faixas apontadas pelas sinalizações.

“Com essa estratégia pretendemos ajudar os condutores a se situarem e trafegarem na faixa adequada ao seu destino. Isso também diminui os riscos de acidentes e ajuda na fluidez do tráfego”, explica o superintendente de trânsito de Salvador, Marcus Passos.

Há estudos em andamento para implantação da sinalização em outros locais com trechos de confluência de fluxos como, por exemplo, a Avenida ACM, na região do Parque da Cidade, e do Cidade Jardim, locais que tiveram o desenho viário modificado recentemente com a implantação do BRT.