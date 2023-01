Transalvador instala postos de credenciamento de veículos para moradores do circuito carnavalesco

A partir desta sexta-feira (13), os moradores de zonas de restrição do Carnaval que perderam o prazo de cadastramento para receber as credenciais em casa, poderão solicitar a credencial presencialmente. O processo será realizado em postos de atendimento, montados pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e pela Secretaria de Mobilidade (Semob) na sede da autarquia, que fica nos Barris, ou no Shopping Barra.

No centro de compras, o balcão ficará localizado no piso L4 Setor Leste, próximo à pizzaria Mama Jamma, até o dia 14 de fevereiro, e funcionará de acordo com os horários do shopping. Na sede da Transalvador, nos Barris, o atendimento será de segunda a sexta, das 9h às 16h, exceto feriados, e acontecerá até o final da folia momesca.

Para retirar a credencial presencialmente, é necessário apresentar o número do IPTU, CPF ou CNPJ do proprietário do imóvel. A credencial só será entregue ao proprietário ou inquilino (com contrato de locação).

Além disso, também será possível agendar o atendimento, Para isso, o cidadão deve cadastrar o imóvel e os dados do veículo no site mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br, clicando em Credenciamento do Morador. Em seguida, basta agendar a retirada das credenciais num dos locais de atendimento.

Deve-se salientar que esse procedimento só pode ser feito por quem não cadastrou o veículo para receber a credencial na residência. Cada residência terá direito a até dois veículos cadastrados.

Quem não possuir o adesivo ou tentar acessar uma zona diferente da sua ou ainda se estiver utilizando a credencial num veículo com placa diferente da cadastrada, está sujeito a autuação pela fiscalização eletrônica, caso circule durante o período de ativação dessas áreas de restrição.

Trânsito Livre

Já a partir do dia 18 de janeiro será instalado um balcão no Salvador Shopping. Esta unidade será exclusiva para retirada das credenciais de Trânsito Livre. Os veículos que forem prestar serviço durante a festa deverão fazer a solicitação até o dia 12 de fevereiro no site mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br.

Caso o pedido seja deferido, a credencial poderá ser retirada no posto de atendimento do Salvador Shopping até o dia 16 de fevereiro.

Credenciamento em casa

Os moradores das Zonas de Restrição do Carnaval que já tenham feito o cadastramento antecipado para receber as credenciais em casa começam a receber os adesivos nos próximos dias.

Quem desejar, poderá consultar o status da entrega no site mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br. Caso o adesivo não seja entregue até o dia 5 de fevereiro, o morador deverá se dirigir ao balcão do Shopping Barra ou à Transalvador.