Transalvador muda trânsito na Avenida 29 de Março para evitar acidentes

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) começou uma série de modificações no trânsito da Avenida 29 de Março, em Salvador, para evitar acidentes. O local vem contabilizando uma maior quantidade de acidentes - nos três primeiros meses do ano, 19 pessoas ficaram feridas em 14 casos registrados.

A via foi projetada para futuramente receber estações do BRT e tem retornos feitos por vias marginais, o que estava gerando colisões com veículos que trafegavam pela via principal, com os condutores ignorando a sinalização, diz a Transalvador. A proposta agora é bloquear as marginais e fazer com que os motoristas não precisem sair da principal para fazer a conversão.

Com a mudança, os motoristas e motociclistas, quando estiverem próximos ao retorno, deverão mudar para a faixa da esquerda, na via principal, de onde poderão fazer a conversão de sentido com segurança. A faixa da esquerda em cada sentido da avenida ficará destinada, predominantemente, para apoio aos retornos. Dessa forma, é possível evitar colisões de veículos em sentidos opostos ou laterais.

Aos poucos

As mudanças nos retornos da Avenida 29 de Março acontecem de maneira gradativa. O novo redesenho viário já foi adotado na área de conversão de fluxo que fica na altura do bairro Nova Brasília. Já as obras para a modificação do retorno que fica próximo ao Condomínio Alphaville foram iniciadas. Ambos ficam no sentido Paralela.

A previsão é de implantar essa proposta em todos os demais retornos. À medida que as alterações forem sendo aplicadas, o tráfego de veículos pelas respectivas vias marginais será bloqueado, já que não será mais necessário transitar pelo local a fim de fazer a conversão, sinaliza a Transalvador.

“Essas alterações são feitas a partir da análise do trânsito na via. Percebemos que, com o tempo, o comportamento viário apresentado na Avenida 29 de Março exigia mudanças. Portanto, o que estamos fazendo com essa ação é atender às novas demandas do trânsito no local, melhorando o ordenamento do fluxo de veículos e reforçando a segurança viária”, explica o superintendente da Transalvador, Decio Martins.

Toda a sinalização especial foi projetada, com a implantação de faixas zebradas e tachões, para ordenar o fluxo de veículos. Placas de velocidade e de advertência foram instaladas próximo aos retornos para orientar sobre a novidade. Mesmo com a alteração, os semáforos permanecerão funcionando para que os pedestres e ciclistas possam atravessar com total segurança.

(Foto: Lucas Moura/Transalvador)

Movimento

Por dia passam em média cerca de 9,2 mil veículos na Avenida 29 de Março, no sentido Via Regional, e aproximadamente 10 mil, com destino à Avenida Paralela. Desde que a Transalvador readequou a velocidade máxima permitida na via, em janeiro de 2021, houve uma queda de 63% na quantidade de vítimas de acidentes na via, se comparados os dados dos 12 meses anteriores à mudança e o mesmo período posterior à alteração, passando de 54 para 20 vítimas, entre feridos e mortos.

Em 2022, a Transalvador voltou a registrar uma alta de ocorrências no trânsito da via. Foram notificados 29 acidentes na via, que deixaram 37 pessoas feridas e três mortas. “Todas nossas ações têm o objetivo principal de preservar vidas no trânsito. Acreditamos que, com essas alterações na Avenida 29 de Março, coibiremos práticas que tenham potencial de gerar acidentes, já que evitaremos o entrelaçamento de veículos em sentidos distintos”, completa Martins.