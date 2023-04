Transalvador reforça a atuação no entorno do Mercado do Peixe

Devido ao período da Semana Santa, desta segunda-feira (3) até o domingo (9), a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai reforçar o monitoramento e ordenamento do trânsito nos entornos do Mercado do Peixe, em Água de Meninos, e da Feira de São Joaquim, na Avenida Engenheiro Oscar Pontes. O fluxo de veículos e transeuntes nesses locais costuma aumentar consideravelmente neste período.

Cerca de 50 agentes vão atuar na região em esquema de revezamento desde a madrugada. A partir das 4 horas da manhã, os servidores da Transalvador já estarão no local para orientar condutores e pedestres. Eles permanecerão nas ruas e avenidas próximas até por volta das 17h, quando a movimentação reduz.

Na Ladeira da Água Brusca os condutores poderão estacionar em vagas de zona azul que serão disponibilizadas em ambos lados da via. Serão espaços de estacionamento multi-hora (2h / 6h / 12h). O estacionamento fechado administrado pela Transalvador ao lado do Mercado do Peixe não estará disponível aos condutores. O espaço será utilizado pelos comerciantes do Mercado.

Para garantir a fluidez na Avenida Jequitaia haverá trechos onde será proibido o estacionamento. Esses pontos são os seguintes: todo o lado direito da via marginal, do acesso, na altura da Igreja da Santíssima Trindade, até a saída com a Via Expressa; do início da via marginal do lado esquerdo até o início das baias de estacionamento e no final da marginal do lado esquerdo a partir do viaduto da Via Expressa até à ligação com a Avenida Jequitaia.

Os agentes de trânsito vão atuar na região para coibir o desrespeito às leis de trânsito e promover a segurança viária. A operação especial monitora, por exemplo, os veículos grandes de carga, que por vezes passam do horário permitido de permanência, automóveis que são deixados em locais proibidos em locais que atrapalham o fluxo.

Aliado aos agentes que ficam nas ruas, no Núcleo de Operação Assistida (NOA), a central de videomonitoramento da Transalvador, agentes de trânsito trabalharão 24h por dia acompanhando a movimentação nas vias pelas câmeras e atendendo às demandas enviadas pelos cidadãos.