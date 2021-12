Transit: nova van tem assistência autônoma de frenagem com detecção de pedestres

Quem acompanha a evolução dos automóveis vê que a cada lançamento novas tecnologias são agregadas. A instalação de um modem permite que o veículo seja monitorado à distância, por exemplo. Alguns modelos já são equipados com piloto automático adaptativo, que permite que a velocidade pré-definida possa ser reduzida caso um carro com velocidade inferior apareça no caminho. Em seguida, depois da ultrapassagem, a velocidade inicial é retomada, sem a necessidade da intervenção do condutor.

Dê play e confira a avaliação da Transit

Esses e outros equipamentos, como a frenagem autônoma de emergência, estão presentes em carros, SUVs e picapes topo de linha. Em vans, a exclusividade é da Transit, que utiliza câmeras e até um radar para proporcionar mais comodidade ao motorista, que conta ainda com um sistema de permanência em faixa - que alerta caso as marcações da pista sejam ultrapassadas.

Para quem viaja na van, a segurança é reforçada pelos cintos de três pontos em todos os assentos. Também há estribo lateral elétrico de série, que aumenta a segurança e conforto na entrada e saída dos passageiros, com acionamento automático e controlado também pelo painel de instrumentos.

O utilitário é equipado exclusivamente com o motor 2 litros turbodiesel, que rende 170 cv de potência a 3.500 rpm e 41,3 kgfm de torque entre 1.750 e 2.500 giros. O propulsor, da família EcoBlue, já está homologado no programa de emissões Proconve 7 (Euro 6), com Arla-32.

Há vários ajustes para o banco do motorista A central multimídia é de série no utilitário Os cintos de segurança são de três pontos em todos os bancos O estribo lateral da van tem acionamento elétrico O utilitário tem opção de passageiros ou minibus

Produzida no Uruguai, a Transit está sendo oferecida inicialmente no mercado brasileiro na configuração de passageiros ou minibus, com dois comprimentos e duas alturas que somam cinco versões: com 14+1 ou 15+1 lugares; com 17+1 ou 18+1 lugares; e a chamada versão vidrada. Há duas opções de cores: branco e prata.

Uma boa novidade nesse segmento é a conectividade via FordPass. Por meio de um aplicativo para smartphone será possível realizar vários comandos à distância. O app permite agendar serviços online nas concessionárias e acompanhar a sua execução, localizar o veículo, gerar indicadores úteis para o negócio e receber mais de 3 mil alertas de falha.