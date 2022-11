Trânsito de Salvador tem alterações para realização de eventos neste fim de semana

Entre a sexta-feira (18) e o domingo (20), o trânsito de Salvador terá alterações em razão de eventos que ocorrem nos bairros do Centro Histórico, Boca do Rio, Itapuã, Barra e Narandiba. Vale ressaltar que a Avenida Magalhães Neto, na Pituba, não será interditada no domingo (20) para o projeto Ruas de Lazer, a fim de não prejudicar a mobilidade dos estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Confira mais informações abaixo:

AFRO FASHION DAY

DATA: Sexta-feira (18), das 18h às 21h, e sábado (19), das 16h às 21h

LOCAL: Centro Histórico

Em ambos os dias as vias interditadas para o evento são: o Largo Terreiro de Jesus, no entorno da Rua do Saldanha e a Catedral Basílica Primacial de São Salvador, e a Rua Alfredo Brito, entre o Largo do Pelourinho e o Largo Terreiro de Jesus. Os condutores que trafegam no local, oriundos da Praça da Sé, têm como opção de desvio o acesso a Rua do Saldanha, Rua Guedes de Brito e Rua José Gonçalves.

MARCHA PARA JESUS

DATA: Sábado (19), a partir das 15h

LOCAL: Narandiba

A passeata irá partir da Policlínica de Narandiba interditando progressivamente a faixa à direita da Av. Edgar Santos, retorno Viaduto de Narandiba, seguindo pela Rotatória do H. Juliano Moreira e retornando para a Policlínica. A marcha deverá seguir o percurso sem fazer paradas e as vias serão liberadas após a passagem dos participantes.

DESFILE BANDEIRÃO DA COPA

DATA: Sábado (19), a partir das 15h

LOCAL: Cidade Baixa

O desfile irá partir da Escola Santa Rita interditando progressivamente a faixa à direita da Rua Monsenhor Basílio Ferreira, da Praça Irmã Dulce, Av. Dendezeiros do Bonfim, seguindo pela Ladeira do Bonfim até chegar no Largo do Bonfim (Igreja do Bonfim). A passeata não terá paradas ao longo do itinerário e as vias serão liberadas logo após a passagem dos participantes.

PEDAL NOVEMBRO AZUL 2022

DATA: Domingo (20), a partir das 7h30

LOCAL: Itapuã e Barra

O evento ciclístico vai interditar progressivamente o trânsito, partindo da Av. das Dunas, no Farol de Itapuã, seguindo pela Rua Professor Souza Brito, Rua Aristides Milton, Av. Octávio Mangabeira, Rua Carimbamba, Av. Manoel Dias, Rua Professor Oséas Santos, Av. Visconde de Itaborahy, Rua Oswaldo Cruz, Largo da Mariquita, indo para a Praça Colombo onde fará uma parada. Após a pausa, o passeio de bicicleta seguirá pela Rua João Gomes, Largo de Santana, Rua da Paciência e Av. Oceânica, chegando ao Largo do Farol da Barra.

EU CORRO POR AMOR

DATA: Domingo (20), das 05h30 às 08h30

LOCAL: Boca do Rio, Armação e Piatã

O evento esportivo vai interditar o tráfego de veículos na Av. Octávio Mangabeira, no sentido Itapuã, entre o Corsário Center e o retorno situado após o Sesc. No trecho após o Sesc e a Nova Praça de Piatã, a via ficará interditada apenas na faixa à direita. Além disso, o trânsito será desviado na Av. Pinto de Aguiar (em frente à Paris Delicatessen) para a Av. Ibirapitanga. Durante a realização do evento, os condutores têm como opção de tráfego as seguintes vias: retorno próximo ao Corsário Center da Boca do Rio, AV. Octávio Mangabeira, Av. Jorge Amado, Av. Paralela, Av. Prof. Pinto de Aguiar, AV. Ibirapitanga, Av. Tamburugy, Rua Rio Trabogi, Av. Orlando Gomes e Av. Octávio Mangabeira.