Trânsito é bloqueado temporariamente em trecho do Lucaia a partir desta sexta (10)

A partir da noite desta sexta-feira (10), o fluxo de veículos precisará ser bloqueado na interseção das ruas Lucaia e Conselheiro Pedro Luiz, no bairro do Rio Vermelho. A interdição é necessária para avanço de mais uma etapa das obras do BRT. A Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop), responsável pela obra, prevê que em duas semanas o trânsito no local volte a ser liberado.

Por conta disso, os veículos que se deslocam da Rua Conselheiro Pedro Luiz e desejam acessar a Rua Lucaia, deverão seguir direto para a Avenida Vasco da Gama, passando sob o viaduto do Complexo Rei Pelé, e utilizar o retorno do Bompreço. Logo após, os condutores devem acessar a Avenida Garibaldi, fazer o retorno próximo à antiga sede da Secretaria Municipal da Educação (Smed) e seguir pelo viaduto Rei Pelé, de onde podem chegar na Rua Lucaia, no sentido Avenida Juracy Magalhães Jr.

Para melhor orientar motoristas, pedestres e passageiros, a sinalização será reforçada. Agentes de trânsito e transporte vão intensificar a atuação no local para ordenar o fluxo e informar os cidadãos.