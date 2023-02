Trânsito é liberado na Avenida Reitor Miguel Calmon

O trânsito no acesso à Avenida Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela) para veículos e motos oriundos da Praça Lord Cochrane foi liberado na manhã desta sexta-feira (17). O local foi interditado após o rompimento de uma adutora, que causou um imenso alagamento e um carro chegou a ser dragado.

O rompimento aconteceu na manhã de quinta-feira (16). A Embasa realizou uma intervenção emergencial na adutora, e o serviço durou o dia inteiro. Por causa da interdição, o trânsito no primeiro dia de Carnaval foi afetado.

A Transalvador liberou o acesso depois do recapeamento asfáltico que precisou ser feito pelas equipes da prefeitura também de plantão durante a festa. A via é considerada um dos mais importantes corredores de tráfego que atende aos dois circuitos da folia.

"Por ali passa uma quantidade expressiva de veículos e ônibus que chegam aos circuitos. As pessoas tiveram que buscar rotas alternativas e isso acabou comprometendo muito o trânsito e o transporte", disse o prefeito Bruno Reis, durante coletiva nesta sexta.

O problema afetou também o Expresso do Carnaval, ônibus exclusivo para a festa. "O Expresso Salvador, que sai do shopping e vai para o circuito, que tinha tempo máximo de deslocamento de 2h para ir e voltar, ontem chegou a 3h30. Nesse expresso, a gente transportou na primeira quinta do último carnaval, 8 mil pessoas. Ontem foram mais de 20 mil. Teve procura maior e tempo maior de deslocamento por conta do incidente que teve", detalhou o prefeito.

Rompimento

O rompimento de uma linha de distribuição de grande porte na avenida Reitor Miguel Calmon, nas imediações da Praça Lord Cochrane, no Canela, deixou todas as vias que cortam e se comunicam com aquele vale congestionados durante esta quinta-feira (16). Da vazão da adutora, uma enorme cratera se formou na via e tragou um carro, onde viajava um casal que conseguiu ser retirado do local sem maiores ferimentos. O fornecimento de água foi totalmente restabelecido nesta sexta-feira.

Em nota, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa) afirmou que as causas serão avaliadas pelos técnicos, após a manutenção da linha. O acidente deixou o Alto das Pombas, Barra, Canela, Engenho Velho da Federação, Federação, Gamboa, Garcia, Graça, Jardim Apipema, Morro do Gato, Morro Ipiranga, Ondina, Alto de Ondina, Parque São Brás, Vila Matos e Vitória sem fornecimento de água.