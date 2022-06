Trânsito na Ladeira da Montanha é liberado nesta quinta (9)     

O acesso de veículos à Ladeira da Montanha foi liberado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), na manhã desta quinta-feira (9). A via, importante ligação entre o Comércio e a Rua Carlos Gomes, tinha sido bloqueada há cerca de um mês devido a um desabamento.

Durante o período em que a via ficou interditada, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) fez a retirada do material que bloqueava o trecho. Após esse serviço, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) averiguou a segurança para a trafegabilidade no local, autorizando a abertura da via ao trânsito de veículos.