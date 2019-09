Trânsito será modificado para a Maratona Salvador; confira

A Maratona Salvador reunirá milhares de apaixonados por corrida de rua no próximo domingo (15). Com percurso entre o Farol da Barra e a Rua Aristides Milton, no bairro de Itapuã, a competição terá atletas amadores e profissionais divididos nas provas de 5km, 10km, 21km e 42km.

Por conta do evento esportivo, o trânsito será interditado a partir das 3h para montagem das estruturas e preparação do percurso. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) montou uma operação especial para viabilizar a realização do evento. As largadas acontecerão no Farol da Barra a partir das 5h30.

Motoristas e pedestres devem ficar atentos às modificações e às sinalizações nas vias no dia da corrida. O trecho entre o Farol da Barra e o Largo da Mariquita será interditado. O tráfego será desviado para vias alternativas, como as avenidas Centenário, Garibaldi e Adhemar de Barros, interditando totalmente a orla. Entre o Rio Vermelho e a Pituba, o tráfego será compartilhado até a Praça Nossa Senhora da Luz, onde será desviado para a Rua Pernambuco.

Em alguns trechos do percurso, as faixas serão compartilhadas com grades de separação na pista, ou seja, os veículos poderão passar ao lado dos atletas, como forma de facilitar o acesso dos moradores. Isso ocorre em Ondina – no trecho entre a Rua Morro do Escravo Miguel e Avenida Adhemar de Barros, e no Condomínio Aeronáutica, e no Rio Vermelho, entre a Travessa Bartolomeu de Gusmão e a Rua da Paciência.

Transporte

A Secretaria de Mobilidade (Semob) irá antecipar em uma hora a operação de quatro linhas de ônibus. Os ônibus começarão a circular às 4h de domingo. As linhas antecipadas serão Estação Pirajá-Barra 1, Estação Mussurunga-Barra 1, Lapa-Barra Avenida/Barra e Paripe-Barra. Durante o evento, as linhas de ônibus que circulam pelo trecho terão seus itinerários modificados de acordo com as interdições da Transalvador.

Estacionamento

Os atletas e o público terão espaço reservado na Barra para estacionarem seus veículos na Av. Almirante Marques de Leão e no lado esquerdo da Rua Marquês de Caravelas, bem como nas transversais da rua Afonso Celso. O shopping Barra também disponibilizará vagas para os competidores. O estacionamento será proibido em todo o percurso da prova, bem como em toda extensão da Rua do Meio, no Rio Vermelho.