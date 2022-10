Trânsito sofre alteração temporária nas noites de sexta (7) e sábado (8) no Lucaia 

O fluxo de veículos sofrerá alterações momentâneas nas noites de sexta (7) e sábado (8), das 22h às 5h para o içamento de vigas do viaduto que está sendo construído na região do Lucaia dentro das obras do BRT.

Nesta sexta, haverá interdição de duas faixas de trânsito da Av. Juracy Magalhães no sentido Garibaldi, na altura do Instituto Hora da Criança. Com isso, apenas uma faixa estará liberada para o tráfego neste período. O sentido oposto não sofrerá alterações.

No sábado, haverá um desvio de trânsito na Av. Garibaldi, no sentido Iguatemi. No período das 22h às 5h os condutores que estiverem na Av. Garibaldi deverão entrar na rua Bartholomeu de Gusmão, seguir pelas ruas da Paciência e Marques de Monte Santo, fazer o retorno na Rua Oswaldo Cruz, de onde pode chegar no Lucaia, passando pela Rua Conselheiro Pedro Luiz. O fluxo de veículo na Av. Garibaldi no sentido Ondina não sofrerá alteração.

Agentes de trânsito e transporte intensificarão as atuações nas duas vias para melhor orientar condutores, pedestres e passageiros. A sinalização também será reforçada.

Transporte

Devido ao avanço das obras do Trecho 2 do BRT, com o lançamento das vigas do elevado que ligará a rua Lucaia à Avenida Anita Garibaldi, o cruzamento de ambas as vias será fechado neste sábado (08), das 22h às 05h do domingo (09). Com isso, as linhas de ônibus que passam pelo local neste período terão seu itinerário modificado até a reabertura da via.

(Divulgação)

As linhas no sentido Rua Lucaia ou Vasco da Gama deverão acessar a Travessa Bartholomeu de Gusmão, Rua da Paciência, Rua Guedes Cabral, Praça Colombo, Rua Odilon Santos, Rua Marquês de Monte Santo, Rua Theodomiro Bapstista, Rua Oswaldo Cruz, Largo da Mariquita e Rua Conselheiro Pedro Luiz, de onde retomam seu itinerário regular.

Confira as linhas que serão afetadas com a mudança: