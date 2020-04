Transporte público em Feira de Santana passou a operar só até às 22h

O serviço de transporte público urbano de Feira de Santana passou a operar diariamente só até as 22h. A medida entrou em vigor no último sábado (18) e foi informada pela Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

A prefeitura alega que adotou a medida devido a redução na demanda de passageiros, que vem ocorrendo desde o mês de março, com as medidas de isolamento social de combate à pandemia da Covid -19. Números aferidos pela equipe técnica da SMTT apontam redução de mais de 70% no total de passageiros transportados nesse período, representando um percentual irrisório (0,3%) na demanda que utiliza o transporte após as 22 horas.

Com a redução da jornada, é possível minimizar o impacto econômico no serviço essencial de transporte coletivo do município neste momento de drástica redução de pessoas nas ruas e, consequentemente, de passageiros, especialmente no turno da noite.

Feira de Santana teve confirmada a primeira morte de um morador por Covid-19 nop último sábado (18). A vítima fatal foi uma idosa de 83 anos, que se encontrava em tratamento no Hospital Couto Maia, em Salvador.

No último domingo (19), mais duas pessoas do sexo feminino testaram positivo para a Covid 19 na cidade, uma de 35 e outra de 34 anos de idade. Com essas duas notificações, subiu para 59 o número de casos confirmados em Feira. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica.

Outras nove pessoas que estavam sob suspeita da doença no município receberam o resultado do exame, todos negativos. Em Feira de Santana, 4 pessoas se encontram em internamento hospitalar, recuperando-se do coronavírus.