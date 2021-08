'Tratado como bandido', denuncia jogador do Botafogo após abordagem policial

O volante Kayque, do Botafogo, relatou nas redes sociais, nesta quarta-feira (11), que sofreu injúria racial por parte de policiais militares ao ser parado em uma blitz no Rio de Janeiro. A abordagem aconteceu por volta de 15h, na Avenida Brasil. O jogador estava no banco do passageiro do carro de um amigo.

"Fomos parados novamente, os policiais fizeram inúmeras perguntas tendenciosas, insinuando, em outras palavras, que éramos bandidos, traficantes, usuários de drogas. Você não pode ser preto e estar em um carro maneiro, você não pode ser preto e estar em um lugar maneiro, não pode ser preto e estar com uma meta (dinheiro) no bolso, entre outras coisas… Estou passando aqui pra mostrar minha indignação porque a gente rala pra caramba pra conquistar tudo que temos hoje, pra viver bem, dar coisa boa pra nossa família", disse Kayque.

"Fui tratado como bandido, meu amigo também, a gente é trabalhador, não cai nada do céu. Vocês também têm que expor a indignação de vocês. Como acontece comigo o tempo todo, com quantas pessoas mais não deve acontecer?", continuou.

Kayque, que não foi relacionado para a partida contra o Operário, nesta quinta-feira (12), pela Série B, ficou no Rio de Janeiro. Após o relato, o Botafogo se pronunciou por meio das redes sociais em apoio ao jogador.

"O Botafogo repudia o episódio de racismo envolvendo o nosso atleta Kayque e manifesta apoio ao jogador. Situações como esta são inaceitáveis. Continue com sua força e determinação na caminhada, Cria!", postou o clube no Twitter.