'Tratam como traficante', lamenta lateral do Bayern em aeroporto

O lateral-direito Bouna Sarr, do Bayern de Munique, vive um momento conturbado na carreira. O jogador de 30 anos passou por cirurgia no joelho direito em setembro, e só deve voltar a jogar na próxima temporada - perdendo, assim, a Copa do Mundo, em que defenderia a seleção do Senegal.

Para tentar relaxar, o lateral viajou com a família para a França, no último fim de semana. Mas o retorno não foi como imaginava. Em uma postagem no Instagram, Sarr reclamou da forma como foi tratado pelos serviços alfandegários em Munique.

"Chega ao aeroporto, espera pela bagagem e, dos mais de 200 passageiros, é sobre você que decidem mandar um cachorro da alfândega para cima, que sobe pelo seu corpo como se fosse um traficante. Com um simples estalar de dedos. Depois, justificam isso como um simples controle de rotina", lamentou o jogador, que também passou pelo Olympique de Marselha e pelo Metz.

"Eles preferem te isolar numa sala em que ninguém pode ver e inventar crimes só para justificar melhor que não cometeram um erro", continuou Sarr, que publicou uma foto dos agentes, substituindo os rostos dos policiais por emojis de palhaços.

A polícia confirmou o procedimento ao jornal Bild, mas chamou de 'controle normal'. Os agentes informaram que foi encontrado um relógio de luxo na bagagem do lateral e, como era um artigo com um valor superior a 430 euros, este "deveria ter sido registado".