'Tratam o fato como novo', diz advogado de mulher agredida na C&A após reunião com empresa

Os advogados da mulher de 53 anos, agredida na loja C&A do Shopping da Bahia tiveram uma reunião com o setor jurídico da empresa de moda, nesta sexta-feira (13). Os representantes da vítima foram procurados após encaminhar uma notificação extrajudicial ao estabelecimento que, cinco dias após o ocorrido, ainda não havia retornado as inúmeras tentativas de contato deles.

Para os advogados André Carvalho e Philip Peter, o objetivo do encontro era fazer com que a empresa prestasse assistência psicológica e física à vítima, já que a agressão foi cometida dentro da loja da C&A, por um funcionário. Além disso, ela não tem conseguido dormir, vem sofrendo com dores no corpo e não tem condições financeiras de arcar com os custos dos exames para tratamento dos problemas.

No entanto, não houve avanço sobre nenhuma destas questões, pois, de acordo com os advogados da vítima, os representantes jurídicos da C&A, localizados em São Paulo, alegaram ter tomado conhecimento do caso somente ontem (12), quando receberam a notificação extrajudicial, cinco dias após as agressões e alegação de roubo contra a mulher de 56 anos.

"Não queremos pensar que uma empresa do porte da C&A agiu com negligência ao não comunicar o caso à companhia. Ou seja, se não tivéssemos encaminhando a notificação, nada seria feito por parte deles. Isso demonstra que, além de não reconhecer o caso, a C&A considera o fato como novo", destaca o advogado Philip Peter.

Diante do resultado da reunião, que ocorreu por vídeo chamada, os representantes da vítima manterão contato com o setor jurídico da C&A para que o fato seja reconhecido por eles e a assistência necessária seja prestada à vítima, a fim de evitar uma ação judicial.

A reportagem entrou em contato com a C&A por e-mail, questionando a alegação do fato como novo por parte do setor jurídico da empresa e o motivo de não estar sendo prestada assistência à vítima, mas até o fechamento desta matéria não houve resposta.

Exame

Após a reportagem publicada ontem (13), pelo CORREIO, revelando que a vítima ainda não havia recebido assistência psicológica, nem física por parte da C&A e do Shopping da Bahia, representantes do centro de compras entraram em contato com a moça, no mesmo dia, informando que haviam marcado uma consulta com um médico clínico para ela.

A consulta foi realizada hoje, assim como exames de ressonância do tórax e da cabeça. De acordo com os advogados, os resultados sairão em três dias úteis.

Em nota, enviada hoje, o Shopping da Bahia confirmou a medida, informando que "Está em contato com a família, providenciando toda a assistência e atendimentos necessários", escreveu.