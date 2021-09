Tratando câncer, Caio Ribeiro posta foto careca e brinca: 'André Agassi'

O comentarista da TV Globo, Caio Ribeiro, está tratando um câncer e, uma das consequências da terapia, é a perda de cabelo. O ex-jogador comentou sobre isso e compartilhou em seu Instagram, na noite desta terça-feira (7), uma foto onde aparece careca.

"André Agassi", escreveu Caio, em referência ao ex-tenista dos Estados Unidos, que é careca.

"Fui diagnosticado com um linfoma, que se chama linfoma de Hodgkin. A boa notícia é que ele tem 95% de cura e meu corpo está respondendo muito bem ao tratamento", disse Caio em vídeo divulgado em seu Instagram na última sexta-feira.

"Estou forte, com a cabeça boa, tenho certeza de que em mais 15 dias isso vai passar. (...) Uma das consequências era queda de cabelo e ele resolveu cair um pouquinho. Pretendo continuar trabalhando, estou com energia, com a cabeça boa, mas talvez vocês me vejam um pouquinho mais abatido e mais careca no ar. Mas forte, porque tenho certeza de que a gente vai passar por tudo isso junto", afirmou o comentarista.

O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático. Caio está fazendo quimioterapia e demonstrou confiança na recuperação.

"Na segunda-feira faço a penúltima sessão de quimioterapia. Já está no final e tenho certeza que já ganhamos essa luta. É só uma questão de tempo. A cabeça tá forte, o corpo reagindo bem e lidando bem com a medicação", escreveu.