Trate de ficar acordado: manhã olímpica pode ter Bia Ferreira garantindo medalha

O título já é bem direto e vamos repetir porque a ideia é essa mesma. Dormir não é uma opção. Oxe, tem Bia Ferreira no ringue logo de manhã cedinho e você acha que pode perder? Nem venha, que não tem. A baiana de 28 anos vai disputar as quartas de final contra a uzbeque Raykhona Kodirova, às 5h desta terça-feira (3). Caso você tenha dormido no ponto e não saiba -ou se recorde- todo o mundo que avança para as semifinais garante pelo menos a medalha de bronze.

Ok, sendo a luta da nossa campeã mundial às 5h, você pode dizer: "ah, então eu durmo cedo e acordo cedo". Nada disso. É corujão. Está na regra e a regra é clara (alô, Arnaldo!). A programação brasileira começa ainda na noite desta segunda (2) com as classificatórias do salto triplo, no atletismo. lmir dos Santos, Alexsandro Melo e Matheus Daniel Adao de Sá abrem os caminhos. E logo no comecinho da terça, às 0h20, Alison dos Santos briga por medalha nos 400m com barreiras.

Às 21h52 de hoje, Isaquias Queiroz e Jacky Godmann abrindo o caminho da Bahia neste dia 11 dos jogos na semifinal da categoria C2 1000m. Eles precisam ficar entre os 4 melhores colocados para avançar à final.

A madrugada também tem final de Thiago Braz tentando o bicampeonato olímpico no salto com vara às 7h20; Flávia Saraiva tentando mais uma medalha para a ginástica brasileira na final da barra, que terá a volta de Simone Biles após uma parada pela saúde mental; vôlei masculino contra os anfitriões e também tem o futebol masculino de manhã cedinho. Veja a programação completa, coloca Michael Douglas na caixinha e vamos nessa torcer para a Bahia e para o Brasil em Tóquio!

Corujão olímpico (02 e 03/08)

Atletismo

21h - Almir dos Santos, Alexsandro Melo e Matheus Daniel Adao de Sá (Salto triplo)

21h05 - Thiago André (1500m rasos)

21h20 - Jucilene de Lima e Laila Ferrer e Silva (Lançamento de Dardo)

21h45 - Tiffani Silva Marinho (400m rasos)

23h05 - Aldemir Júnior, Jorge Vides e Lucas Vilar (200m rasos)

00h20 - Alison dos Santos (400m com Barreiras | Final)

07h10 - Gabriel Constantino, Eduardo Rodrigues e Rafael Campos Pereira (110m com barreiras)

07h15 - Darlan Romani (Arremesso de peso)

07h20 - Thiago Braz (Salto com vara | Final)

Canoagem

21h52 - Isaquias Queiroz e Jacky Godmann (C2 1000m canoa dupla | Semifinal)

Wrestling

23h30 - Lais Oliveira (Oitavas de final até 62kg)

Vela

00h05 - Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan (Barco de Dupla)

02h33 - Martine Grael e Kahena Kunze (Skiff | Final)

02h35 - Henrique Haddad e Bruno Bethlem (Barco de dupla)

03h33 - Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino (Multicasco misto | Final)

Vôlei masculino

01h - Brasil x Japão (Quartas de final)

Futebol masculino

05h - Brasil x México (Semifinal)

Boxe

05h - Beatriz Ferreira (BRA) x Raykhona Kodirova (UZB) | Quartas de final

06h18 - Wanderson de Oliveira x Andy Cruz (CUB) | Quartas de final

06h50 - Abner Teixeira x Julio César La Cruz (CUB) | Semifinal

Ginástica Artística

05h45 - Flávia Saraiva (Final Barra)

Hipismo

07h - Marlon Zanotelli, Yuri Mansur e Pedro Veniss (Saltos individual)