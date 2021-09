Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa por causa da maré baixa

A travessia de lancha entre Salvador e Mar Grande, na Ilha de Itaparica, foi suspensa nessa manhã de terça (7) com previsão de retorno às 11h por conta da maré baixa, que impede que as embarcações atraquem no terminal de Vera Cruz. Há fila para embarque desde o início da manhã.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), quando a operação for retomada, os passageiros serão contemplados com horários de saída a cada meia hora nos terminais de Vera Cruz e no Terminal Náutico da Bahia, em Salvador.

O último horário previsto para saída de Mar Grande hoje é às 18h. De Salvador, a última embarcação vai sair com 15 minutos de antecipação, às 19h15.

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo acontece normalmente nesta manhã. Os catamarãs saem de Salvador às 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. De Morro de São Paulo, os horários de saída são 9h 11h30, 13h, 14h30 e 15h.

As escunas de turismo também estão em tráfego e a partir das 9h saem do Terminal Náutico para o "Passeio às Ilhas", que inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, com retorno às 17h30.