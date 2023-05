Travessia Salvador - Mar Grande é suspensa por causa do mau tempo

A travessia Salvador - Mar Grande não está operando nesta sexta-feira (19) devido ao mau tempo. O serviço já havia sido suspenso na quinta-feira (18) pelo mesmo motivo.

Segundo a Astramab, as condições de navegabilidade não eram favoráveis devido aos fortes ventos e mar agitado na Baía de Todos-os-Santos.

A Travessia Salvador-Morro de São Paulo opera com conexão em Itaparica. Com conexão, os catamarãs saem do Terminal Náutico, atracam no terminal marítimo de Itaparica, na Ilha de Itaparica, onde os passageiros seguem em ônibus dos operadores até a Ponta do Curral, em Valença, e completam a viagem até o Morro em lanchas rápidas.