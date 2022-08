Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa por conta de ventania e mar agitado

A Travessia Salvador-Mar Grande não opera neste sábado (20), por conta do mau tempo na capital baiana. Com o mar agitado e ventos fortes, os operadores decidiram deixar as embarcações paradas nos terminais.

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) disse que não há previsão para a retomada das operações, o que vai depender da melhoria das condições de navegação.

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo opera com conexão em Itaparica. Assim, os catamarãs saem do Terminal Náutico, atracam no Terminal Marítimo de Itaparica, onde os passageiros desembarcam e seguem de ônibus até Porta do Curral, em Valença, fazendo a travessia para Morro em lanchas rápidas.

Com a conexão, a viagem fica em torno de 3h20 de duração - uma hora a mais em relação ao percurso direto de Salvador até Morro. Saindo da capital, os horários disponíveis são agora 10h30, 13h e 14h30. De Morro, 11h30, 14h e 15h.