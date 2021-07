Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa por três horas neste domingo (11)

A travessia marítima entre Salvador-Mar Grande precisou ser suspensa por três horas neste domingo (11) e o motivo é simples: a maré baixa que impede as operações no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. A previsão de retorno é às 11h30, de acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

As operações começaram às 5h e registraram movimento tranquilo de embarque nos terminais de Vera Cruz e no Terminal Náutico da Bahia, em Salvador, divulgou a associação. Oito embarcações estavam em tráfego até a suspensão do serviço, às 8h30. Assim que for retomada, a travessia terá saídas de hora em hora.

Ainda segundo a Astramab, à noite, os últimos horários serão feitos às 18h, de Mar Grande para a capital baiana, e às 18h30, no sentido inverso.

Já as operações da travessia Salvador-Morro de São Paulo foram liberadas pela Capitania dos Portos da Bahia, com viagem direta entre os destinos após a melhoria das condições de navegação. Antes, o serviço estava fazendo conexão em Mar Grande.

Os horários da travessia entre a capital baiana e Morro de São Paulo são: 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30, com saídas de Salvador; e às 9h, 11h30, 13h, 14h30 e 15h, saindo de Morro de São Paulo.