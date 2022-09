Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa por conta do mau tempo

A Travessia Salvador-Mar Grande continua suspensa nesta quinta-feira (1º), sem previsão de retomada, por conta das condições adversas para navegação, como mar agitado e ventos fortes. A travessia foi suspensa na terça (30) pela manhã.

Além disso, as escunas de turismo que fazem passeios pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos não estão operando hoje pelo mesmo motivo.

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo continua operando com conexão em Itaparica ou Bom Despacho, quando a viagem ocorre pelos sistema ferry boat. Assim, os catamarãs saem normalmente do Terminal Náutico, vão até o Terminal de Itaparica e de lá os passageiros devem seguir de ônibus até Ponta do Curral, em Valença, e atravessar até Morro nas lanchinhas rápidas.

Pelo ferry, os passageiros embarcam em São Joaquim e em Bom Despacho seguem de ônibus também até Porto do Curral, de onde seguem de lancha. Os horários de saída de Salvador são 10h30, 13h e 14h30. Saindo de Morro há horários 11h30, 14h e 15h.