A travessia Salvador-Mar Grande será encerrada mais cedo neste domingo (5), devido à maré baixa. A última saída de Salvador ocorrerá às 18h30, e não às 20h, como habitualmente. Os horários das 19h, 19h30 e 20h foram cancelados.

Já quem sai de Mar Grande com destino a Salvador, terá apenas até 18h para fazer a travessia. Isso ocorre porque, com a maré baixa, as embarcações não podem atracar no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, devido à pouca profundidade do canal de navegação.

Ao todo, seis embarcações farão o transporte dos passageiros, com horários de saída de meia em meia hora.

De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 7,50. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 9,10 e domingos e feriados, R$ 11,60.