Travessia Salvador-Mar Grande suspende serviço por 1h nesta terça-feira; confira

A travessia entre Salvador e Mar Grande, na Ilha de Itaparica, será suspensa a partir das 10h30 desta terça-feira (25), por causa da maré baixa, o que deixa o Terminal de Vera Cruz inoperante devido à falta de profundidade do seu canal de navegação. Segundo Astramab, que administra o sistema, a previsão é que suspensão dure cerca de 1h, voltando a operar às 11h30.

Operando desde às 5h, a travessia Salvador-Mar Grande opera com uma frota de 10 embarcações para atender o fluxo muito de retorno daqueles que foram passar o feriadão do Carnaval na Ilha de Itaparica. Ainda de acordo com a Astramab, as saídas são feitas de 15 em 15 minutos. Até o momento, o embarque ocorre sem filas.

A expectativa da Astramab é que ocorra intenso movimento de retorno a partir do meio dia. Nesta terça-feira (25), o último horário saindo de Salvador será às 20h e de Mar Grande às 18h30. Aos domingos e feriados a passagem na travessia Salvador-Mar Grande custa R$ 7,40. No Terminal Náutico, é acrescida a taxa de embarque da Socicam, administradora do local, no valor de R$ 1,40. Essa taxa não é cobrada em Vera Cruz.

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airport e Claro.