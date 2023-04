Travessia Salvador-Mar Grande vai operar com esquema especial na Semana Santa

A Travessia Salvador-Mar Grande vai operar com capacidade total durante o período da Semana Santa, mobilizando uma frota de 10 embarcações, que estarão em tráfego das 5h às 20h. Além dos horários normais, com saídas pontuais de meia em meia hora dos terminais, o sistema pode cumprir saídas de 15 em 15 minutos, caso o fluxo de passageiros exija.

A previsão da Astramab (Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia) é que o movimento de embarque se intensifique a partir da manhã de quinta-feira (6). Diariamente, os horários da Travessia Salvador-Mar Grande são os seguintes:

De Salvador para Mar Grande

06:30h, 07:00h, 07:30h, 08:00, 08:30h, 09:00h, 09:30h, 10:00h, 10:30h, 11:00h, 11:30h, 12:00h, 12:30h, 13:00h, 13:30h, 14:00h, 14:30h, 15:00h, 15:30, 16:00h, 16:30h, 17:00, 17:30h, 18:00, 18:30h e 19:00h, 19:30h e 20h.

De Mar Grande para Salvador

05:00h, 05:30h, 06:00h, 06:30h, 07:00h, 07:30h, 08:00h, 08:30h, 09:00h, 09:30h, 10:00h, 10:30h, 11:00h, 11:30h, 12:00H, 12:30h, 13:00h, 13:30h, 14:00h, 14:30h, 15:00h, 15:30, 16:00h, 16:30h, 17:00h, 17:30h e 18:00h e 18h30.

Tarifas

Os valores das tarifas da Travessia Salvador-Mar Grande são os seguintes, de segunda-feira a sábado, de Salvador para Mar Grande – R$ 9,10. e aos domingos e feriados, R$ 11,60. De Mar Grande para Salvador, de segunda-feira a sábado: R$ 7,50. Domingos e feriados: R$ 10.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Um dos destinos mais procurados do litoral baiano, Morro de São Paulo, que fica na Ilha de Tinharé, município de Cairu, tem expectativa de receber muitos visitantes durante a Semana Santa. Para o feriadão, a Travessia Salvador-Morro de São Paulo contará com uma frota de cinco catamarãs.

A Astramab recomenda a compra antecipada de passagens, o que garante uma viagem programada com muito mais comodidade. As passagens podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro, no Terminal Náutico da Bahia, ou pela internet (confira os endereços no final do texto).

De Salvador para o Morro o bilhete custa R$ 149,61. Já do Morro para a capital, a passagem custa R$ 138,71. O pagamento pode ser feito com cartão de débito ou cartão de crédito.

Horários

Do Terminal Náuticos da Bahia, os catamarãs saem para o Morro de São Paulo nos seguintes horários: Quinta-feira, sexta e domingo: 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. No sábado, as saídas ocorrem às 9h, 10h30, 13h e 14h30. Já do Terminal de Morro de São Paulo as saídas são às 9h, 11h30, 12h30, 14h30 e 15h, na quinta-feira, sexta e domingo. No sábado, 9h, 11h30, 14h30 e 15h.

Para comprar passagens pela internet para o Morro de São Paulo, os endereços das concessionárias oficiais e que operam a Travessia Salvador-Morro de São Paulo são os seguintes:

Biotur: www.biotur.com.br

Ilha Bela: www.ilhabelatm.com.br

Farol do Morro: www.faroldomorro.com.br

Passeio às Ilhas

Programa muito requisitado pelos turistas e também pelos soteropolitanos, o passeio de escunas pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos também estará atendendo normalmente durante a Semana Santa. As escunas saem do Terminal Náutico a partir das 8h, retornando a Salvador às 17h. No roteiro do tour, são feitas paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. A tarifa do passeio é R$ 100 por pessoa e o bilhete é vendido nos guichês do terminal Náutico.