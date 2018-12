TRE entregará nesta segunda (17) diplomas aos 142 candidatos eleitos pela Bahia

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) realizará, nesta segunda-feira (17), a solenidade de diplomação dos 142 candidatos eleitos pelos baianos. O evento acontecerá na sala principal do Teatro Casto Alves (TCA), a partir das 15h30, com acesso restrito para convidados.

Dentre os diplomados estão governador reeleito Rui Costa (PT), o vice-governador João Leão (PP), os dois senadores Jaques Wagner (PT) e Angelo Coronel (PSD) e seus suplentes além dos 39 deputados federais e mais 16 suplentes e os 63 deputados estaduais e mais 16 suplentes.

Prevista no Artigo 215 do Código Eleitoral, a diplomação é considerada o último ato do processo eleitoral e atesta que o candidato foi efetivamente eleito e está apto a tomar posse no cargo. O diploma dos eleitos será assinado pelo presidente do TRE-BA, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano.