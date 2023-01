Trecho da Av. ACM é interditado temporariamente a partir de sexta (27)

O trânsito na Avenida ACM, no Itaigara, passará por mudanças entre às 21h desta sexta-feira (27) e às 18h do domingo (29).

Por conta das obras do BRT, a pista principal da avenida, no sentido Shopping da Bahia, será interditada na altura da Estação Itaigara do BRT.

Em razão do bloqueio, o tráfego de veículos será desviado para a via marginal em frente ao Shopping Itaigara. Dessa forma, os condutores deverão passar pela frente do Tricenter e retornar, um pouco mais à diante à via principal da Av. ACM.