Trecho da Rua Lucaia terá trânsito estreitado para realização de obras do BRT

A partir das 22h desta terça-feira (14) o fluxo de veículo será estreitado na Rua Lucaia, da descida do viaduto Rei Pelé até pouco antes da entrada da Rua do Canal, no Rio Vermelho, em Salvador. Neste trecho, apenas uma faixa estará liberada ao tráfego de veículos. A redução da largura da via afetará apenas o sentido Shopping da Bahia.

A Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop), responsável pela obra, prevê que o bloqueio dure até o domingo (19). A intervenção é necessária para avanço das obras do BRT e conclusão do serviço de drenagem na via que liga as ruas Conselheiro Pedro Luiz e Lucaia.

Trecho bloqueado

Permanece interditada, desde a última sexta-feira (10), a interseção das ruas Lucaia e Conselheiro Pedro Luiz (Rio Vermelho), para complementação da obra do BRT. A Sucop prevê que em duas semanas o trânsito no local volte a ser liberado na interseção.

Por conta disso, os veículos que se deslocam da Rua Conselheiro Pedro Luiz e desejam acessar a Rua Lucaia, devem seguir direto para a Av. Vasco da Gama, passar sob o viaduto do Complexo Rei Pelé, e utilizar o retorno do Bompreço. Logo após, os condutores devem acessar a Av. Garibaldi, fazer o retorno próximo à antiga sede da Secretaria Municipal da Educação (Smed) e seguir pelo viaduto Rei Pelé, de onde podem chegar na Rua Lucaia, no sentido Av. Juracy Magalhães Jr.